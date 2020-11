อิหยังวะ! แบมฟอร์ดเป็นงงโดน VAR จับล้ำหน้าเพราะชี้ทำทาง

แพทริค แบมฟอร์ด กองหน้าของ ลีดส์ ยูไนเต็ด ออกโรงจวกกฎแฮนด์บอลใหม่ ที่ทำให้ VAR จับล้ำหน้าเขาจากจังหวะยกแขนชี้ทำทางเพื่อนร่วมทีม

ทัพยูงทองตกเป็นฝ่ายตามหลัง ปราสาทเรือนแก้วที่เซลเฮิร์ท พาร์คไปก่อน 0-1 โดยพวกเขามีโอกาสดีที่จะได้ประตูตีเสมอจาก แบมฟอร์ด โดยเขาส่งบอลไปนอนก้นตาข่ายได้แล้ว แต่ทว่าเขาถูก VAR จับล้ำหน้าเนื่องจากภาพช้าชี้ให้เห็นว่าเขายกมือชี้ทำทางเพื่อนร่วมทีม ซึ่งมันอยู่ในตำแหน่งที่ลึกกว่าแนวรับพาเลซแม้ว่าตัวของเขาจะอยู่ในไลน์ก็ตาม ก่อนที่ทีมจะบุกพ่ายหมดรูป 1-4

ด้วยกฎแฮนด์บอลใหม่ทำให้การที่อนุญาตในฝ่ายรุกสามารถใช้ส่วนแขนตั้งแต่หัวไล่ถึงแขนเสื้อทำประตูได้ นั่นทำให้แบมฟอร์ดที่ยกมือชี้ทำทางเพื่อนร่วมทีมอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าทันที ซึ่งแม้จะเป็นไปตามกฎใหม่แต่ดาวยิงลีดส์มองว่ามันเป็นการทำลายเกมฟุตบอล

"ผมไม่เข้าใจกฎเลย คุณไม่สามารถทำประตูด้วยแขนได้ มันไม่สมเหตุสมผลเลย มันเกิดขึ้นกับผมวันนี้แต่ผมได้เห็นอะไรแบบนี้มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน" แบมฟอร์ด ระบายกับ BBC

"มันทำลายฟุตบอล คุณต้องการเห็นการทำประตู การปล่อยให้มีกฎแบบนี้อยู่มันพรากบางสิ่งบางอย่างแบบนั้นมันเป็นเรื่องที่โง่เขลาสิ้นดี"

"แม้กระทั่งผู้ตัดสินก็ไม่เข้าใจถึงมัน เมื่อนักเตะและผู้ตัดสินไม่สามารถเข้าใจมันได้ แล้วมันสมเหตุสมผลจริง ๆ เหรอ?"

