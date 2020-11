อวยพรโค้ชแบน! นิชิโนะ เล็งหาโค้ชหลังจบแคมป์ , ให้โอกาสแข้งใหม่

กุนซือช้างศึก เล็งหาผู้ช่วยคนใหม่แทนโค้ชแบนหลังจบแคมป์ พร้อมมองด้านดีให้โอกาสแข้งใหม่ร่วมทีม หลังชวดเรียกผู้เล่นชุดดีสุดอุ่น ไทยลีก ออล สตาร์

อากิระ นิชิโนะ กุนซือทีมชาติไทย ยืนยันเตรียมหาผู้ช่วยโค้ชคนใหม่ทำหน้าที่แทน ธชตวัน ศรีปาน หลังจบแคมป์เดือนพฤศจิกายน พร้อมเผย แม้ไม่ได้ตัวผู้เล่นชุดดีที่สุด แต่มีข้อดีที่ได้เปิดโอกาสให้แข้งหน้าใหม่เพื่อเป็นตัวเลือกของทีมในอนาคต

เฮดโค้ชวัย 65 ปี เรียกผู้เล่นที่ดีที่สุดเข้าแคมป์เก็บตัวหนสุดท้ายของปี 2020 อย่างไรก็ตามด้วยโปรแกรมการแข่งขันไทยลีก ที่ยังมีตกค้างบางสโมสร ส่งผลให้ยังไม่ได้ผู้เล่นชุดฟูลทีมตามที่คาดหวัง แต่ได้เรียกผู้เล่นหน้าใหม่บางรายเข้ามาเสริมทัพ ขณะเดียวกันเตรียมเดินหน้าหาโค้ชคนใหม่เข้ามาทำหน้าที่ผู้ช่วยแทนที่ ธชตวัน ศรีปาน ที่ออกไปเป็นกุนซือ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด หลังจบแคมป์นี้อีกครั้ง

“การเก็บตัวครั้งนี้เช่นเดียวกับเดือนตุลาคมที่ผ่านมา แม้จะเป็นฟีฟ่าเดย์ แต่ต้องพยายามทำงานควบคู่ให้ความร่วมมือกับไทยลีกจึงมีข้อจำกัดในการเลือกตัวนักเตะนิดหน่อย"

ทีมเพิ่มเติม

"จากสัปดาห์ที่แล้วหลังประชุมกับสตาฟฟ์เสร็จ เราได้เลือกผู้เล่นมาจำนวนหนึ่ง แต่พอประกาศออกมา ด้วยเหตุผลบางอย่างให้ไม่ได้ตัวผู้เล่นอย่างที่ต้องการสักเท่าไหร่ แต่จากสถานการณ์โควิด ก็ช่วยไม่ได้ที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น”

อ่านบทความต่อด้านล่าง

“ตอนนี้เราพยายามมองในแง่การให้โอกาสนักเตะคนอื่นๆเพื่อเพิ่มขนาดทีม ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมทีมที่จะเกิดขึ้นเร็วสุดคือเดือนมีนาคมก่อนเจอ อินโดนีเซีย"

"ก่อนอื่นผมขอแสดงความยินดีกับ โค้ชแบน ขอให้ทำงานกับสโมสรได้ด้วยดี ส่วนแคมป์นี้คงใม่เรียกใครเข้ามาช่วยเพิ่ม หนึ่งในเป้าหมายของผมนอกจากพัฒนาผู้เล่นแล้วต้องโค้ชด้วยเพื่อพัฒนาฟุตบอลไทย ซึ่งตรงนี้หลังเสร็จแคมป์จะพิจารณาอีกทีที่จะหาคนเข้ามาแทน” นิชิโนะ กล่าว

สำหรับฟุตบอลนัดพิเศษ "THE WARRIORS ARE HERE" ระหว่างทีมชาติไทย พบ ไทยลีก ออลสตาร์ จะแข่งขันในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน เวลา 16.00 น. ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32