อลอนโซ พาโซเซียดาดชุดเบเลื่อนชั้นขึ้นเซกุนด้า

ชาบี อลอนโซ ตำนานกองกลางทีมชาติสเปน พาต้นสังกัด เรอัล โซเซียดาด ชุด เบ เลื่อนชั้นขึ้นสู่ เซกุนด้า ลีก ได้สำเร็จ

อดีตยอดกองกลางเรอัล มาดริด ยังคงคุมทีมชุดรองของโซเซียดาดต่อไปในฤดูกาลนี้ แม้ว่าก่อนหน้านี้เขาจะตกเป็นข่าวอย่างหนักที่จะไปคุมทีมโบรุสเซีย มึนเชนกลัดบัค แต่สุดท้ายเขาเลือกปัดข้อเสนอ และอยู่คุมทีมในสเปนต่อไป

โดยทัพโซเซียดาดชุดเบ จบ ด้วยการเป็นแชมป์เซกุนด้า เบ ทำให้ได้สิทธิ์เพลย์-ออฟลุ้นตั๋วเลื่อนชั้น และในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาพวกเขาเอาชนะทางด้านอัลเจซิราสในช่วงต่อเวลาพิเศษ 2-1 ทำให้ โซเซียดาด ชุด เบ ของ อลอนโซ ผงาดกลับมาเล่นในเซกุนด้า ลีกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาล 1961/62 หรือในรอบกว่า 59 ปี

