อย่าให้พูด! กุนซือฮังการีสวนชล็อตอย่าก้าวก่ายการใช้งานโซบอสซ์ไล

มาร์โก รอสซี กุนซือทีมชาติฮังการี ออกโรงตอบโต้ อาร์เนอ ชล็อต นายใหญ่ ลิเวอร์พูล ที่ให้สัมภาษณ์แสดงความกังวลเรื่องนักเตะกรำศึกหนักในช่วงเบรคทีมชาติ
กุนซือหงส์แดง แสดงความกังวลสภาพร่างกายของนักเตะบางคนที่ลงสนามต่อเนื่องทั้งฤดูกาล และต่อเนื่องกับช่วงโปรแกรมฟีฟ่าเดย์กับทีมชาติ ในกรณีของ โซบอสซ์ไล ลงเล่นไปแล้วถึง 43 เกมในฤดูกาลนี้
แม้ ฮังการี จะพลาดตั๋วไปฟุตบอลโลก 2026 รอบสุดท้ายไปแล้ว แต่ รอสซี ยืนกรานว่ากัปตันทีมของพวกเขาจะยังเป็นแกนหลักในสองเกมอุ่นเครื่องชุดดวล สโลวีเนีย และ กรีซ
“ผมไม่เคยพูดคุยกับ อาร์เน่ ชล็อต ” รอสซี เผย
“ผมไม่เคยเข้าไปก้าวก่ายการตัดสินใจของใครทั้งนั้น ไม่แม้แต่ตอนที่เขาจับ โดมินิก โซบอสซ์ไล ไปเล่นเป็นฟูลแบ็ก
“ผมคาดหวังว่าโค้ชสโมสรจะไม่มาคอยบอกกัปตันทีมชาติว่าพวกเขาควรทำอะไร ผมไม่มีพันธะหรือข้อผูกมัดที่จะต้องส่งใครลงสนามตามคำสั่งใคร
“ถ้าหาก โดมินิก บอกว่าเขาต้องการพัก เหมือนกับนักเตะคนอื่น ผมก็จะอนุญาตให้เขาพักแน่นอน แต่ในเมื่อเขาคือกัปตันทีม เสื้อทีมชาติชุดนี้จึงมีความหมายและสำคัญต่อเขามาก
“ผลประโยชน์สูงสุดของทีมชาติคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกสำหรับทุกคนที่นี่ เพื่อให้พวกเราสามารถคว้าผลการแข่งขันที่ดีออกมาได้”