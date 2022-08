อย่างแนว! เบอร์มิงแฮมเปิดตัว'ฮันนิบาล'ล้อเลียนหนังดัง (มีคลิป)

เบอร์มิงแฮมทำเก๋เมื่อเปิดตัว ฮันนิบาล เมจบรี ด้วยการล้อเลียนหนังดังสุดคลาสสิค Silence of the Lambs

เบอร์มิงแฮม ซิตี้ ทีมดังแห่งศึกเดอะ แชมเปี้ยนส์ชิพ คว้าตัว ฮันนิบาล เมจบรี กองกลางดาวรุ่งจาก แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มาร่วมทัพด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาล

การเปิดตัวมิดฟิลด์วัย 19 ปี เรียกเสียงฮือฮาในโลกโซเชียลอย่างมาก เพราะเป็นการล้อเลียนหนังดังสุดคลาสสิค The Silence of the Lambs ที่โด่งดังในปี 2001 ที่ตัวเอกของเรื่องคือ ฮันนิบาล เล็กเตอร์ ฆาตกรอัจฉริยะ

อย่างไรก็ตามหนังเรื่องนี้อาจเก่าเกินไปหน่อยสำหรับแฟนบอลรุ่นใหม่ เมื่อมีหลายคนไม่เคยดูและไม่เข้าใจสิ่งที่สโมสรต้องการจะสื่อ

แฟนบอลรายหนึ่งคอมเม้นท์ในวิดีโอเปิดตัวว่า "ทำไมเขาถึงติดคุกเหรอ?" ขณะที่บางคนบอกว่า "นี่เป็นการเปิดตัวแบบไหน? เขาเคยติดคุกมาก่อนเหรอ?"