อยู่โยงปารีส! มาร์ควินญอสต่อสัญญายาว PSG

ปารีส แซงต์ แชร์กแมง แถลงยืนยัน มาร์ควินญอส ต่อสัญญาใหม่กับทีมออกไปถึงปี 2024 แล้ว

กองหลังแซมบ้าย้ายมาเล่นในถิ่น ปาร์ค เดอ แปร็ง ตั้งแต่ปี 2013 และเป็นกำลังสำคัญช่วยทีมคว้าแชมป์ลีกเอิง 5 สมัย

ล่าสุดปาริเซียงจึงไม่รอช้าจับแนวรับวัย 25 ต่อสัญญาทันที หลังสัญญาฉบับเก่าของนักเตะเหลือถึงปี 2022

ปัจจุบันมาร์ควินญอสรับหน้าที่เป็นรองกัปตันทีมของเปแอสเชต่อจาก ติอาโก้ ซิลวา

