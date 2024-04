อยู่เบื้องหลัง! บิ๊กป๋อม ขอบคุณ มาดามแป้ง สนับสนุนฟุตซอลไทยเต็มที่-ถึงเวลาแชมป์เอเชีย

บิ๊กป๋อม ขอบคุณ นายกสมาคมฯ อยู่เบื้องหลังสนับสนุน ฟุตซอลไทย เต็มที่ ก่อนเข้าชิง รอบ 12 ปี ประกาศถึงเวลาแชมป์เอเชียสมัยแรก

ความคืบหน้าก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศ เอเอฟซี ฟุตซอล เอเชียนคัพ 2024 ที่ทีมฟุตซอลทีมชาติไทย รองแชมป์เอเชีย 2 สมัย จะลงสนามพบ อิหร่าน แชมป์เอเชีย 12 สมัย ในวันอาทิตย์ที่ 28 เม.ย.67 ที่บางกอก อารีน่า เวลา 18.00 น. ล่าสุด "บิ๊กป๋อม"อดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯฝ่ายฟุตซอล และ ฟุตบอลชายหาด เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า

"แน่นอนว่าเกมกับทาจิกิสถานจะต้องอยู่ในความทรงจำ และเป็นแมตซ์ที่ผมคิดว่าผมรู้สึกภาคภูมิใจในตัวนักกีฬา , ทีมงานผู้ฝึกสอน รวมถึงแฟนฟุตซอลไทยทั่วประเทศ ซึ่งตรงนี้เราเข้าสู่เส้นทางที่เป็นแมตซ์สุดท้าย ไฟน่อลแมตซ์ ซึ่งเป็นไฟน่อลที่เป็นไม่กี่ครั้งของเราในประวัติศาสตร์ นอกเหนือจากการคลอลิฟายไปฟุตซอลโลกได้แล้ว นี่ยังเป็นการเข้าสู่ไฟน่อลครั้งที่ 3 ในรอบ 24 ปี ตรงนี้ผมคิดว่าทุกคนได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ และมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นที่ผมคิดว่าเป็นสีสันของฟุตซอลไทย"

"ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นใจนักสู้ของเรา เกมกับทาจิกิสถานอาจจะบอกได้ว่าเราค่อนข้างเหนื่อยล้าพอสมควร หลังจากรอบ 8 ทีมสุดท้ายที่เล่นกับอิรักมา จะเห็นได้จากครึ่งหลัง แต่ก็จะเห็นชัดว่าเราก็พร้อมจะกลับมา และมีกำลังใจต่อสู้เสมอ ตรงนี้ผมคิดว่านี่คือคุณสมบัติสำคัญของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยทีมนี้ และผมเชื่อมั่นอีกอย่างนึงว่า จะเป็นไฟน่อลแมตซ์อีกไฟน่อลนึง และจะสร้างปรากฏการณ์ที่ตื่นเต้นมากๆและจะเป็นแมตซ์ที่ดีของทีมชาติไทยครับ"

"ตอนนี้ทีมฟุตซอลไทยเราผ่านมา 5 เกมในเอเอฟซี ฟุตซอล เอเชียนคัพ 2024 ผมเชื่อว่า 2 เกมล่าสุดในรอบ 8 ทีมสุดท้ายที่พลิกชนะอิรัก 3-2 และรอบรองชนะเลิศที่ต้องลุ้นถึงฎีกาก่อนที่จะชนะจุดโทษ ทาจิกิสถาน 9-8 จะตราตรึงอยู่ในใจแฟนฟุตซอลไทย ทั้งสองทีมมีความคล้ายคลึงกันก็คือเราถูกนำไปก่อนทั้ง 2 เกม แต่สามารถกลับมาได้ ซึ่งเกมฟุตซอลมันมีความสนุกสนานและตื่นเต้นมากๆ อะไรที่เกิดขึ้นได้ในทุกนาที และยิ่งในการแข่งขันเอเชียนคัพหรือชิงแชมป์เอเชียในขณะนี้ ทุกๆทีมค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากๆ อันนี้ก็จะเป็นอรรถรสอีกอย่างนึงซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนดูฟุตซอลต่อไปนี้จะไม่สามารถคาดการณ์ผลการแข่งขันอีกต่อไปได้แล้ว"

"ที่ผมอยากจะพูดที่สุดคือการที่เราได้อยู่ในเส้นทางสู่ไฟน่อล สำคัญที่สุดคือเราได้รับการสนับสนุนจากสมาคมกีฬาฟุตบอล โดยท่านมาดามแป้ง คุณนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอล ที่สนับสนุนเราเต็มที่ เราจะไม่มีวันนี้แน่นอน เราจะไม่มาอยู่ในจุดนี้แน่นอน ถ้าไม่มีนายกสมาคมที่ชื่อ มาดามแป้ง-นวลพรรณ ล่ำซำ"

ผู้สื่อข่าวถาม บิ๊กป๋อม ถึงรอบชิงชนะเลิศ ฟุตซอลไทย พบ อิหร่าน ว่าในมุมมอง คิดเห็นอย่างไร บิ๊กป๋อม บอกว่า

"เรากับอิหร่าน เราก็ค่อนข้างที่จะเป็นรองอิหร่านอยู่ตลอดเวลา ผมคิดว่ามาถึงตอนนี้แล้ว จะเจออิหร่าน หรือใครก็ตาม แต่ตอนนี้เล่นที่ประเทศไทย และเราก็มีความเชื่อมั่นและมีศักยภาพที่จะสู้กับเขาได้ และในวันไฟน่อลเราก็จะมีตัวครบๆเลย และถ้าเรารวมพลังใจสู้ ผมว่าแมตซ์นี้อะไรๆก็เกิดขึ้นได้"

"ผมเชื่อว่ามันมีหลายๆองค์ประกอบ อย่างที่พูดก็คือว่า แท็คติกของอิหร่านเราก็รู้จักมาเป็นอย่างดี อิหร่านเล่นยังไง ความสามารถเฉพาะตัวเขาดีแค่ไหน ถ้าเราดูจากทัวร์นาเมนต์นี้ก็โอเค ก็อาจจะมีแมตซ์หรือสองแมตซ์ที่เขาชนะคู่ต่อสู้ด้วยสกอร์ที่ห่าง แต่วันนี้่ผมก็เห็นว่ามีหลายๆทีมที่เล่นกับอิหร่านด้วยฟอร์มที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน เราก็สามารถไปสู่จุดที่สู้กับอิหร่านได้ ไฟน่อลแมตซ์เกมนี้จะเป็นไฟน่อลแมตซ์สำคัญในชีวิตของหลายๆคน เขาจะเล่นเกมนี้อย่างเต็มที่ เป็นแมตซ์ FOR LIFE ของนักฟุตซอลทีมชาติไทย เป็นแมตซ์แห่งชีวิตของหลายๆคนเลยก็ว่าได้"

ผู้สื่อข่าวถาม บิ๊กป๋อม ถึงประเด็นที่ว่าทำฟุตซอลมากว่า 25 ปี นี่คือพีกที่สุดแล้วหรือไม่ในความรู้สึก บิ๊กป๋อม บอกว่า

"ในเอเชียนคัพครั้งนี้ ผมเป็นคนเสนอเองให้เอเอฟซีเปลี่ยนพื้นสนามที่เราใช้ยางสังเคราะห์มา ในรอบเกือบ 10 ปี เปลี่ยนมาใช้พื้นไม้ทั้งหมด รู้ว่าเกมของฟุตซอลเล่นกับพื้นยางสังเคราะห์มันจะไม่สามารถสร้างอรรถรส ไม่แมตซ์กับความสนุกของกีฬาฟุตซอล และการใช้พื้นไม้มันก็ทำให้เห็นว่าแต่ละเกมมีศักยภาพของการแข่งขันที่สูงมาก ตรงนี้ก็เป็นผลให้คนดูรู้สึกเร้าใจกับเสน่ห์ของฟุตซอล ซึ่ง 10 กว่าปีที่ผ่านมาเราเล่นกับพื้นที่ค่อนข้างหนืดมากๆ ตรงนี้ก็จะเป็นการตอบคำถามที่ว่าทำไมแฟนๆถึงเข้ามาให้ความสนใจกับฟุตซอลไทยและเอเอฟซี ฟุตซอล เอเชียนคัพ จนติดเทรนด์อันดับ 1 ในโซเชียลตอนนี้ แต่ถามว่าเราพีกหรือยัง ผมคิดว่าเราจะพีกในเกมไฟน่อลแน่นอน"

ถาม บิ๊กป๋อม เรื่อง มิเกล โรดริโก้ กุนซือจอมยิ้ม ที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่า สัญญาที่ลงนามกันไว้ สิ้นสุดแค่เอเอฟซี ฟุตซอล เอเชียนคัพ 2024 โดยมีเป้าหมายคือการพาฟุตซอลไทยไปฟุตซอลโลก2024 ตรงจุดนี้ มิเกล จะไปต่อกับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยในฟุตซอลโลกหรือไม่ บิ๊กป๋อม บอกว่า

"ในการแข่งขันครั้งนี้ที่เกิดขึ้นก็คงจะต้องสื่อสารไปที่สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ก็คงจะต้องไปเรียนท่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล ว่า การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก เกี่ยวกับทิศทาง และการที่เราจะเตรียมตัว จะมีอะไรบ้างที่จะเป็นองค์ประกอบหลักๆสำคัญ ซึ่งเรื่องของผู้ฝึกสอนจะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะนำเรียนท่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลด้วยครับ"

สำหรับโปรแกรมวันสุดท้าย เอเอฟซี ฟุตซอล เอเชียนคัพ 2024 วันอาทิตย์ 28 เม.ย.67 ที่บางกอก อารีน่า แข่งขัน 3 คู่ เริ่ม 12.00 น. ชิงที่ 5 ตั๋วฟุตซอลโลก2024ใบสุดท้าย อัฟกานิสถาน VS คีร์กีซสถาน ต่อด้วย 15.00 น. ชิงที่ 3 ทาจิกิสถาน VS อุซเบกิสถาน และคู่ชิงชนะเลิศ 18.00 น. ชิงชนะเลิศ ฟุตซอลไทย VS อิหร่าน ถ่ายทอดสด T Sports 7 โดยตั๋วเข้าชมตอนนี้มีรายงานว่าถูกจำหน่ายหมดเกลี้ยงแล้ว