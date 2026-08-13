อยู่ต่ออีกปี! ฟาเบียน แชร์ ต่อสัญญา นิวคาสเซิล

เพจ Play with FUN, be FUN ที่มี FUN88 เป็นผู้สนับสนุนหลัก พาแฟนบอลอัปเดตข่าวสารจากถิ่น เซนต์ เจมส์ พาร์ก หลัง ฟาเบียน แชร์ ปราการหลังทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ ตัดสินใจต่อสัญญากับ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ออกไปอีกหนึ่งฤดูกาล หลังสัญญาฉบับเดิมกำลังจะหมดลงในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
การต่อสัญญาครั้งนี้หมายความว่า แชร์ จะได้เดินหน้าสู่ฤดูกาลที่ 9 กับ "สาลิกาดง" หลังย้ายจาก เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า มาร่วมทีมเมื่อเดือนกรกฎาคม 2018 และกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่อยู่กับสโมสรมาอย่างยาวนานที่สุด โดยปัจจุบันเขาคือนักเตะที่ค้าแข้งกับทีมชุดปัจจุบันยาวนานเป็นอันดับสอง
ตลอดช่วงเวลา 8 ปีที่ผ่านมา แนวรับวัย 34 ปี ลงสนามให้ นิวคาสเซิล ไปแล้วถึง 251 นัดรวมทุกรายการ พร้อมมีส่วนสำคัญกับการยกระดับทีมในช่วงหลายฤดูกาลที่ผ่านมา โดยช่วยพา "สาลิกาดง" คว้าตั๋วไปเล่น ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก ได้ถึง 2 ครั้ง และยังเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดคว้าแชมป์ คาราบาว คัพ เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นแชมป์รายการสำคัญที่สร้างความสุขให้กับแฟนบอลนิวคาสเซิลเป็นอย่างมาก
นอกจากบทบาทในเกมรับแล้ว แชร์ ยังเป็นกองหลังที่มีทีเด็ดในการทำประตูจากลูกตั้งเตะและการเติมขึ้นไปลุ้นในกรอบเขตโทษ โดยตลอดการค้าแข้งกับ นิวคาสเซิล เขาส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายไปแล้วถึง 22 ประตูจากทุกรายการPlay with FUN, be FUN
หลังตัดสินใจฝากอนาคตไว้กับสโมสรต่อไปอีกหนึ่งปี แชร์ เปิดใจถึงความรู้สึกว่า
"ผมมีความสุขมากที่ได้อยู่กับสโมสรต่อไป ผมรู้สึกว่าตลอด 8 ปีที่ผ่านมา ผมประสบความสำเร็จหลายอย่างที่นี่ แต่ผมก็เชื่อว่ายังมีอะไรอีกมากมายรออยู่ข้างหน้า"
"ผมภูมิใจที่ได้เรียก นิวคาสเซิล ว่าบ้านของผม ทุกคนรู้ดีว่าผมมีความสุขมากแค่ไหน ทั้งกับเมืองแห่งนี้และสโมสรแห่งนี้ ดังนั้นผมจึงดีใจมากที่จะได้สานต่อช่วงเวลานี้ออกไปอีกหนึ่งปี"
อย่างไรก็ตาม ฤดูกาลที่ผ่านมาไม่ได้จบลงอย่างที่ แชร์ ต้องการ หลังเจ้าตัวประสบปัญหาอาการบาดเจ็บในช่วงท้ายซีซั่น แต่เจ้าตัวยืนยันว่าเวลานี้เป้าหมายสำคัญคือการกลับมาฟิตสมบูรณ์อีกครั้ง เพื่อช่วยทีมเดินหน้าสู่ความสำเร็จในฤดูกาลใหม่
"ฤดูกาลที่แล้วไม่ได้จบลงในแบบที่ผมต้องการ โดยเฉพาะเรื่องอาการบาดเจ็บ แต่ตอนนี้เป้าหมายทั้งหมดของผมคือการกลับมาฟิตให้สมบูรณ์ และช่วยทีมทำตามเป้าหมายให้ได้ในฤดูกาลหน้า"Play with FUN, be FUN
การต่อสัญญาของ แชร์ จึงถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับ นิวคาสเซิล ก่อนเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ เพราะประสบการณ์ของกองหลังชาวสวิสรายนี้ยังคงมีความสำคัญต่อทีมทั้งในและนอกสนาม โดยเฉพาะการเป็นหนึ่งในนักเตะที่ผ่านช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสโมสรมาตั้งแต่ยุคก่อนการกลับมาเป็นทีมระดับแถวหน้าของพรีเมียร์ลีก
จากวันที่ย้ายมาร่วมทีมในปี 2018 จนถึงวันนี้ แชร์ ผ่านทั้งช่วงเวลาที่ นิวคาสเซิล ต้องดิ้นรนในพรีเมียร์ลีก ไปจนถึงการกลับมาเล่นในเวทีแชมเปียนส์ ลีก และคว้าแชมป์คาราบาว คัพ ได้สำเร็จ และอย่างน้อยอีกหนึ่งฤดูกาล แฟนบอล "เดอะ ทูน อาร์มี่" จะยังได้เห็นกองหลังหมายเลข 5 รายนี้ลงคุมแนวรับในถิ่น เซนต์ เจมส์ พาร์ก ต่อไปPlay with FUN, be FUN