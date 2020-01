อย่าว่าเด็กผม! ซีแมนเชื่อ 'เลโน' เก่งสุดในปืนซีซั่นนี้

เดวิด ซีแมน ตำนานนายด่านชาวอังกฤษ เชื่อว่า แบรนด์ เลโน ผู้รักษาประตูของอาร์เซนอล คือนักเตะที่ดีที่สุดในทีมตอนนี้ เพราะเขาเซฟช่วยทีมได้หลายหน

จอมหนึบวัย 27 ปี เก็บคลีนชีทในฤดูกาลนี้ได้เพียง 4 นัด และยิ่งตกเป็นเป้าวิจารณ์อย่างหนักในเกมที่เดอะ กันเนอร์ส พ่ายเชลซี 1-2 เพราะเจ้าตัวกระโดดชกบอลพลาด ทำให้โดนจอร์จินโญทำประตูตีเสมอ และยังมาโดนแทมมี อับราฮัมยิงลอดขาเป็นประตูแซงคว้าชัยอีก

"มันทำให้ผมฉุน เมื่อได้ยินคนพูดถึงข้อผิดพลาดของแบรนด์ เลโน" ซีแมน กล่าวผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว

"เขาทำให้ทีมมาเยอะมากในฤดูกาลนี้ และจากการเซฟเยอะขนาดนี้ เขาอาจเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในอาร์เซนอลตอนนี้เลยด้วยซ้ำ"

Drives me mad when all I hear about is @Bernd_Leno mistakes, he’s had so much to do this season and with the amount of saves he’s been making he’s possibly the best player in the @Arsenal team at the moment. #ARSMUN #COYG