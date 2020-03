อย่างเกรียน! แข้งเปแอสเชแสบล้อท่าดีใจฮาลันด์

บรรดานักเตะ ปารีส แซงต์-แชร์กแมง โชว์ความเกรียนสุดขีดเมื่อล้อเลียนท่าดีใจของ เออร์ลิง ฮาลันด์ กองหน้าตัวเก่งของ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ หลังผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายสำเร็จ

เปแอสเช โชว์ฟอร์มเด็ดเปิดบ้านเอาชนะ เสือเหลืองเมืองเบียร์ไปได้ 2-0 ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้าย เลกสอง รวมผลสองนัดเข้ารอบด้วยสกอร์รวม 3-2

โดยเกมนี้ขุนพลเจ้าถิ่นได้ทำเรื่องสุดเกรียนขึ้นเริ่มตั้งแต่ เนย์มาร์ ผู้ยิงประตูแรก ได้ได้ใจด้วยท่านั่งสมาธิอันเป็นท่าเดียวกับที่ ฮาลันด์ เคยทำไว้ในเกมเลกแรก ก่อนที่หลังจบเกมทุกคนในทีมจะมารวมตัวโชว์ความแสบด้วยการทำท่าดังกล่าวกันอีกครั้ง

Neymar scored against Haaland's Dortmund, and then hit Haaland's celebration 💀 pic.twitter.com/MMmRGnINGz