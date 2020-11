เนย์มาร์ ซูเปอร์สตาร์ของ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง เรียกเสียงหัวเราะจากคนดูสตรีมเกมผ่าน Twitch หลังเขาถูกเพื่อนหลอกผีจนกระโดดร้องเสียงหลง

ดาวยิงทีมชาติบราซิลฉลองวันฮัลโลวีน ด้วยการตกแต่งห้องเล่นเกมในธีมผี แต่ในระหว่างเขากำลังสตรีมเกมอยู่นั้น เพื่อนจอมแสบก็แอบไปเอาหน้ากากผีมาใส่ และเข้ามาหลอกเขาจากด้านหลัง

ทันใดที่กองหน้าวัย 28 เหลือบไปเห็น เขาตกใจและกระโดดอุทานเสียงหลง ก่อนจะกลับมานั่งหัวเราะให้กับความน่าอายของตัวเอง

เนย์มาร์มีปัญหาบาดเจ็บจากเกมบุกพิชิต อิสตันบูล บาซัคเซเฮียร์ ในถ้วยยูฟา แชมเปี้ยนส์ ลีก จนพลาดช่วยทีมในเกมบุกพิชิตน็องต์ส 3-0 รวมถึงเกมที่จะออกไปเยือน แอร์เบ ไลป์ซิก ในวันพุธนี้ และเกมกับแรนส์ในช่วงสุดสัปดาห์หน้าด้วย

Neymar getting scared live on stream. His reaction 😂



(via neymarjr/Twitch) pic.twitter.com/w9ykOxFLB0