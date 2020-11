อย่างป๋า! 'อิบราฮิโมวิช'ซื้อ PS5 แจกแข้งมิลานทุกคน

ซลาตัน อิบราฮิโมวิช กองหน้าตัวเก่งของ เอซี มิลาน โชว์ความป๋าสุดขีดเมื่อควักเงินซื้อ Play Station 5 แจกเพื่อนร่วมทีมทุกคน

PS5 วางจำหน่ายวันแรกเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่าน และเป็นที่หมายปองของบรรดาคอเกมทั่วโลกที่อยากได้เป็นเจ้าของ แต่บรรดาแข้งปีศาจแดงดำโชคดีเมื่อไม่ต้องไปลุ้นแย่งซื้อกับใครให้เสียเวลา เพราะหัวหอกจอมเก๋าจัดให้ทุกคนถึงมือคนละหนึ่งเครื่อง

โดยบรรดานักเตะ มิลาน ต่างลงรูปภาพเครื่องเล่น PS5 โซเชียลมิเดีย พร้อมขอบคุณ'อิบรา'สำหรับของขวัญชิ้นนี้

อย่างไรก็ตามมีบรรดาคอเกมหลายรายที่มาคอมเม้นท์ในรูปภาพของนักเตะรอสโซเนรี่ในเชิงตัดพ้อว่า นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถหาซื้อ PS5 ได้ในวันเปิดตัว

Zlatan Ibrahimovic gifted a #PS5 to every single AC Milan squad player.



What a guy. 🦁😎 pic.twitter.com/fKMsb4YW8n