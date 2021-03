อย่างปั่น! มาติชตัดต่อรูปลูกยิง'โรนัลโด้'แปะล็อคเกอร์'บรูโน'

เนมานยา มาติช กองกลางจอมเก๋าของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด อำเพื่อนร่วมทีมอย่างสุดแสบ เมื่อตัดต่อรูปลูกยิงของ คริสเตียโน โรนัลโด้ ที่โดนปฏิเสธในเกมฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก มาแปะไว้หลังล็อคเกอร์ของ บรูโน เฟร์นานด์ส

เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เกมระหว่าง โปรตุเกส กับ เซอร์เบีย ในศึกฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก มีประเด็นเกิดขึ้นในนาทีที่ 90+3 เมื่อ CR7 หลุดเข้าไปยิงผ่านมือผู้รักษาประตูและบอลข้ามเส้นไปแล้วอย่างชัดเจนก่อนที่กองหลังจะสกัดออกมา แต่ผู้ตัดสินปฏิเสธทำให้ โรนัลโด้ ไม่พอใจอย่างหนัก ทิ้งปลอกแขนกัปตันทีมและเดินออกจากสนามไปในทันที โดยไม่รอให้เสียงนกหวีดดัง และจบเกมเสมอกัน 2-2

แม้ว่าเกมจะจบลงไปแล้ว แต่ดาวเตะชาวเซอร์เบียจะยังขอปั่นประสาทเพื่อนร่วมทีมปีศาจแดงต่อ ด้วยการตัดต่อภาพลูกยิงของ โรนัลโด้ แต่ขยับเส้นประตูให้บอลยังไม่ข้ามเส้น มาแปะไว้ที่หลังล็อคเกอร์ของแนวรุกชาวโปรตุเกส พร้อมถ่ายรูปและเขียนข้อความบนไอจีสตอรีว่า "บอลยังอยู่บนเส้น ชัดเจนนะ?" โดยแท็ก CR7 และบรูโนให้มารับรู้ด้วย

Nemanja Matić better make sure he’s wearing his shin pads when Bruno’s around 😳 pic.twitter.com/2GJQ6BOOMp