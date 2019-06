อย่างคูล! เบเยรินรับบทนายแบบแบรนด์ระดับโลก

เอ็คตอร์ เบเยริน แบ็คขวาของอาร์เซนอล ใช้เวลาว่างช่วงปิดฤดูกาลไปรับบทเป็นนายแบบของแบรนด์ดังอย่าง 'Louis Vuitton'

แบรนด์ระดับไฮเอนด์ของฝรั่งเศสเห็นแววด้วยความเป็นแฟชันนิสต้าตัวพ่อของแนวรับสแปนิช ดังนั้นพวกเขาจึงเชิญนักเตะมาร่วมเดินแบบในเสื้อผ้าคอลเล็คชันใหม่ที่งานปารีสแฟชันโชว์

Don't let them tell you, it's not possible. Thank you to @virgilabloh & @LouisVuitton for the opportunity 🙏🏼 pic.twitter.com/vjzWCvuxo8