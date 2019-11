อยู่ลำบาก! อดีตปธ.ราชันอัดเบลทำตัวเป็นเด็ก

รามอน กัลเดรอน อดีตประธานของ เรอัล มาดริด เฉ่ง แกเร็ธ เบล ทำตัวเป็นเด็ก ๆ หลังฉลองพาเวลส์เข้ารอบสุดท้ายยูโร 2020 ด้วยการล้อเลียนสโมสร

อนาคตของสตาร์วัย 30 ในถิ่น ซานติอาโก้ เบร์นาเบว ส่อแววถึงทางตัน เมื่อเขาไปชูธงชาติที่มีข้อความว่า 'เวลส์, กอล์ฟ, มาดริด' เขียนอยู่บนนั้น หลังก่อนหน้านี้เขาถูก Marca วิจารณ์ว่าให้ความสำคัญกับทีมชาติและกีฬากอล์ฟมากกว่าสโมสร

"มันจะเป็นเรื่องยากสำหรับเบลในตอนนี้ เพราะเขาทำตัวเป็นเด็ก ๆ ที่ถ่ายภาพกับธงผืนนั้น" กัลเดรอน กล่าวผ่าน The Athletic

Gareth Bale dancing with this banner hasn't gone down well in Spain 😬😬 #WalesGolfMadridInThatOrder pic.twitter.com/OcyNGZAxzv