อยู่ยาว! แมนฯยูฯต่อสัญญา'ฟิล โจนส์'

แมนฯ ยูฯ แถลงยืนยัน ฟิล โจนส์ ต่อสัญญาใหม่กับสโมสรออกไปถึงปี 2023 แล้ว พ่วงอ็อปชันขยายสัญอีก 1 ปี

กองหลังชาวอังกฤษย้ายมาเล่นกับปีศาจแดงตั้งแต่ปี 2011 ลงเล่น 208 เกม ทำไป 5 ประตู พร้อมช่วยทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก, เอฟเอ คัพ และ ยูโรป้าลีก อย่างละ 1 สมัย

"ผมดีใจที่ได้เซ็นสัญญาใหม่ แมนฯยูฯเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของผมตลอด 8 ปีที่ผ่านมา ผมรักทุกอย่างเกี่ยวกับสโมสร" แนวรับวัย 26 เปิดใจผ่านเว็บไซต์สโมสร

We are pleased to announce @PhilJones4 has signed a new contract with #MUFC.



Congratulations, Phil!