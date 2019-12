อยู่ยาว! เรนเจอร์สต่อสัญญาเจอร์ราร์ดถึงปี 2024

กลาสโกว์ เรนเจอร์ส แถลงยืนยัน สตีเวน เจอร์ราร์ด ต่อสัญญาคุมทีมออกไปถึงปี 2024 เรียบร้อยแล้ว

โค้ชวัย 39 เข้ามารับงานคุมเรนเจอร์สเมื่อปี 2018 พร้อมพาทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม โดยเฉพาะในฤดูกาลนี้ที่แพ้ไปเค่นัดเดียวจาก 15 นัดในลีก

🆕 Gerrard 2024 🆕#RangersFC is today delighted to announce manager Steven Gerrard has agreed a two-year extension which will keep him at Ibrox until the summer of 2024.