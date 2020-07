ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ แถลง เอริค ไดเออร์ ต่อสัญญากับทีมออกไปถึงปี 2024 แล้ว

แนวรับชาวอังกฤษย้ายมาเล่นกับไก่เดือยทองตั้งแต่ปี 2014 และกลายเป็นกำลังสำคัญของทีมมาตลอดนับตั้งแต่นั้น

✍️ We are delighted to announce that @ericdier has signed a new contract with the Club which will run until 2024!#THFC ⚪️ #COYS