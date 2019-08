อยู่ยันเลิก! 'วิลเลียมส์'หอกบิลเบาต่อสัญญา 9 ปี

แอธเลติก บิลเบา แถลงยืนยัน อินญากิ วิลเลียมส์ กองหน้าคนเก่งของทีม ต่อสัญญาออกไปถึงปี 2028 แล้ว

ดาวยิงวัย 25 ย้ายมาเล่นกับทีมดังแห่งแคว้นบาสก์ตั้งแต่ปี 2012 ทำสถิติลงช่วยสโมสร 204 นัด ทำไป 48 ประตู

