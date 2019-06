เป็นที่ของคุณตลอดไป! บาเลนเซียทำรูปปั้นแฟนตั๋วปีตาบอดที่เสียชีวิต

บาเลนเซีย ทีมดังแห่งศึกลาลีก้า ยกเลิกที่นั่งหมายเลข 164 แถวที่ 15 ของสนามเมสตายา เพื่อสร้างรูปปั้นของ บิเซนเต้ นาบาร์โร อปาริซิโอ แฟนบอลพันธุ์แท้ของทีมที่เสียชีวิตลงเมื่อสองปีที่แล้ว

อปาริซิโอ เป็นสมาชิกตั๋วปีของไอ้ค้างคาวมาอย่างยาวนานและเข้าชมเกมเหย้าของสโมสรทุกเกม แม้ว่าจะสัมผัสได้แค่เสียงและบรรยากาศของเกมเท่านั้น เนื่องจากเมื่อ 40 ปีก่อนเจ้าตัวมีปัญหาด้านจอประสาทตาทำให้ไม่สามารถมองเห็นได้อีกนับตั้งแต่นั้น

ตลอด 40 ปีที่ผ่านมาเขาต้องเข้าชมเกมโดยมีลูกชายทำหน้าที่คอยบรรยายภาพและบรรยากาศโดยรวมในสนามให้ฟัง ซึ่งแม้จะทำได้เพียงใช้ใจสัมผัส แต่อปาริซิโอยังคงเสียเงินซื้อตั๋วปีเพื่อรักษาที่นั่งโปรดของเขาไว้เสมอ

อย่างไรก็ตามเมื่อ 2 ปีที่แล้วที่นั่งดังกล่าวก็ว่างลง เมื่อเจ้าของที่ครอบครองมายาวนานเสียชีวิตลงอย่างสงบ เหลือเพียงลูกชายที่ยังคงเข้าชมเกมเพื่อสืบทอดความต้องการของผู้เป็นพ่อ

แต่จากนี้ไป อปาริซิโอ จะได้กลับไปอยู่ในสนามที่เขารักเมื่อ บาเลนเซีย ทำการถอดเก้าอี้หมายเลข 164 แถวที่ 15 ออก และแทนที่ด้วยรูปปั้นของเขา เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและให้สาวกไอ้ค้างคาวทุกคนระลึกถึงสุดยอดแฟนรายนี้ไปตลอดกาล

A Valencia season ticket holder went blind 40 years ago but kept his season ticket because he loved feeling the atmosphere in the stadium.



When he passed away two years ago, the club put a statue of him in his seat so he'll never miss a match. ⚽️🙌



Incredible @valenciacf_en pic.twitter.com/dmGHLjcvBq