เชลซี ทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีก ยืนยันว่าได้ต่อสัญญาระยะสั้นกับ วิลเลียน และ เปโดร โรดริเกวซ สองแนวรุกของทีมออกไปจนถึงสิ้นสุดฤดูกาลเรียบร้อยแล้ว

เดิมทีทั้งสองคนเหลือสัญญากับสิงโตน้ำเงินครามเพียงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ แต่ด้วยเพราะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ฤดูกาลนี้การปิดฤดูกาลต้องเลื่อนออกไป ซึ่งทั้งคู่ได้ตกลงขยายสัญญาระยะสั้นออกไปจนถึงจบฤดูกาลเรียบร้อยแล้ว เพื่อช่วยทีมลุ้นทำอันดับท็อปโฟร์ให้ได้

ทั้งนี้ เปโดร มีข่าวว่าบรรลุข้อตกลงย้ายไปร่วมทัพ โรมา ในฤดูกาลหน้าแล้ว ขณะที่ วิลเลียน ได้รับความสนใจจากหลายทีมในพรีเมียร์ลีก ซึ่งทาง เชลซี เองก็คว้าตัว ฮาคิม ซิเย็ค และ ติโม แวร์เนอร์ มาเสริมทัพไว้แล้วเช่นกัน

