อู้ฟู่! สเปอร์สต่อสัญญา AIA คาดเสื้อ, รับ 320 ล้านปอนด์

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ แถลงยืนยัน พวกเขาบรรลุข้อตกลงต่อสัญญากับ AIA เป็นสปอนเซอร์คาดอกเสื้อไปจนถึงฤดูกาล 2026-27 แล้ว ด้วยวงเงินสูงถึง 320 ล้านปอนด์

ไก่เดือยทองร่วมงานกับบริษัทประกันชีวิตระดับโลกมาตั้งแต่ปี 2013 โดยสัญญาฉบับใหม่จะทำให้พวกเขามีรายรับเข้ากระเป๋าปีละ 40 ล้านปอนด์เลยทีเดียว

We are delighted to announce an agreement with @AIAGroup_Press, one of the world’s leading life insurers, to extend their long-standing Official Partnership until the end of the 2026/2027 season.