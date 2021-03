อบอุ่น! ลินการ์ดดักรอกอดบรูโนก่อนเกม (มีคลิป)

เจสซี ลินการ์ด ปีกตัวยืมของเวสต์แฮม ยูไนเต็ด ดักรอกอด บรูโน แฟร์นันด์ส จอมทัพของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ก่อนเกมที่โอลด์ แทรฟฟอร์ด

ปีกชาวอังกฤษไม่สามารถลงช่วยขุนค้อนในเกมนี้ได้ เพราะติดสัญญายืมตัวจากปีศาจแดง เต่เขาก็ไม่พลาดที่จะเดินทางมาให้กำลังเพื่อนที่สนาม

Things you love to see. 🔴🤝#MUFC @JesseLingard pic.twitter.com/F9gYG5FZUb