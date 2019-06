อบอุ่นหัวใจ! โรนัลโด้สั่งหยุดรถพบเด็กป่วยลูคิเมีย

คริสเตียโน โรนัลโด้ ซูเปอร์สตาร์ของยูเวนตุส ได้ใจแฟนบอลทั่วโลกไปเต็มเปา เมื่อเขาสั่งหยุดรถบัสของทีมเพื่อเปิดโอกาสให้ เอดูอาร์โด้ โมเรย์รา หนูน้อยวัย 11 ขวบ ที่ป่วยเป็นลูคิเมียขึ้นมาหา ตามรายงานจาก Flash สื่อโปรตุกีส

เหตุการณ์น่าประทับใจเกิดขึ้นหลังทีมชาติโปรตุเกสซ้อมเสร็จ เมื่อซีอาร์เซเวนหันไปเห็นเด็กน้อยคนนี้ชูป้ายที่มีข้อความว่า "คริสเตียโน ช่วยกอดผมหน่อย" เขาจึงสั่งให้รถบัสของทีมหยุดทันที พร้อมทั้งเรียกเด็กคนนี้ขึ้นมาหาบนรถ ก่อนจะแจกลายเซ็น, ถ่ายรูป และกอดตามความปรารถนาของเด็กคนนี้

