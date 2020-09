อิบราฮิโมวิช: โควิดกล้ามากที่มาท้าทายผม

ซลาตัน อิบราฮิโมวิช ดาวยิงตัวเก๋าของ เอซี มิลาน เปิดปากหลังผลตรวจเชื้อโควิด-19ออกมาเป็นบวกว่า โควิดกล้ามากที่มาท้าทายเขา แถมบอกว่ามันเป็นความคิดที่ผิด

หัวหอกวัย 38 ถูกตรวจพบเชื้อโควิด-19 ทำให้พลาดช่วยทีมในเกม ยูโรปา ลีก รอบคัดเลือก กับ โบโด/กลิม ทันที ส่วนผู้เล่นคนอื่น ๆ ในทีมสามารถลงสนามได้ปกติ เพราะผลตรวจของทุกคนออกมาเป็นลบ

"ผลตรวจโควิดของผมเป็นลบเมื่อวานนี้ และเป็นบวกในวันนี้ ผมไม่มีอาการป่วยใด ๆ โควิดกล้ามากที่มาท้าทายผม คิดผิดแล้ว" กองหน้าชาวสวีดิช โพสต์ผ่านทวิตเตอร์

ทั้งนี้ ซลาตันออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ ด้วยผลงานอันยอดเยี่ยม เมื่อทำไปแล้ว 3 ประตู จากสองเกมแรก โดยเฉพาะนัดล่าสุดเขาเหมายิงช่วยมิลานเปิดรังพิชิตโบโลญญา 2-0 ในเกมกัลโช เซเรีย อา

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea