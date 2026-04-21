อบจ.สงขลา จัดใหญ่! “อบจ.สงขลา คัพ” ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 69 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ อรัญดร ประธานสภาฯ นายธนิศร์ ทองสุข เลขานุการนายก อบจ.สงขลา และนางสาวจิราวดี อ่อนวงศ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันฟุตบอล “อบจ.สงขลาคัพ” ประจำปี 2569 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อผลักดันสงขลาสู่การเป็น Songkhla Sports City และสร้าง Soft Power กระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัด โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้จัดการทีม นักกีฬา และสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมรับฟัง และเป็นสักขีพยานในการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน
📌 ไฮไลท์การแข่งขันปีนี้ :
💰 เงินรางวัลรวมสูงถึง 690,000 บาท!
⚽️ ทัพนักกีฬา 64 ทีม จาก 16 อำเภอทั่วสงขลา
🏟 ใช้สนามมาตรฐานสากลถึง 6 แห่ง เพื่อมอบประสบการณ์แบบมืออาชีพ
🌟 เฟ้นหา "เพชรแท้" วงการลูกหนัง ตั้งแต่รุ่นเยาวชนจนถึงรุ่นอาวุโส
ระเบิดความมันส์พร้อมกัน :
16 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2569
แบ่งการชิงชัยเป็น 4 รุ่น :
▶รุ่นเยาวชนไม่เกิน 12 ปี
▶รุ่นเยาวชนไม่เกิน 16 ปี
▶รุ่นประชาชนชายทั่วไป
▶รุ่นประชาชนชายอาวุโส (40 ปีขึ้นไป)
