อนาคตไกล! ดาวรุ่งเชื้อสายไทยประเดิมฟูแลมชุดใหญ่

เบนจามิน เดวิส กองกลางเชื้อสายไทยวัย 18 ได้รับโอกาสลงเล่นในทีมชุดใหญ่ของฟูแลมเป็นนัดแรก

ดาวรุ่งที่ถือพาสปอร์ต 3 สัญชาติ ทั้ง อังกฤษ, สิงคโปร์ และไทย ถูกส่งลงสนามในนาทีสุดท้าย ในเกมเปิดบ้านแพ้เซาแธมป์ตัน 0-1 ในถ้วย 'คาราบาว คัพ' รอบสอง เมื่อคืนนี้

ก่อนหน้านี้เดวิสเคยตกเป็นข่าวดัง หลังทางการสิงคโปร์ไม่อนุญาตให้เขาย้ายไปเล่นฟุตบอลอาชีพกับฟูแลม เพราะยังไม่ได้เข้าเกณฑ์ทหารตามที่กฎหมายกำหนด โดยกฎหมายสิงคโปร์บังคับให้ผู้ชายทุกคนต้องเข้ากรมทหารคนละ 2 ปี หากใครฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุก 3 ปี และปรับอีก 5,500 ปอนด์

เดวิสเป็น 1 ใน 5 ผู้เล่นเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาจากเจ้าสัวน้อยและได้รับสัญญาอาชีพในปีนี้ เขาจึงกลายเป็นผู้เล่นสิงคโปร์คนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้ย้ายมาเล่นกับทีมในพรีเมียร์ลีก

ทั้งนี้ เดวิสเกิดที่ภูเก็ตโดยมีคุณพ่อเป็นชาวอังกฤษและมีคุณแม่เป็นชาวไทย ก่อนจะย้ายไปอยู่ที่สิงคโปร์และได้สัญชาติ เขาได้รับการฝึกฝนศาสตร์ลูกหนังจากอคาเดมี JSSL ที่ก่อตั้งโดยคุณพ่อ ก่อนจะถูกดึงตัวเข้าสู่ศูนย์ฝึกกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของสมาคมฟุตบอลสิงคโปร์ ล่าสุดเพิ่งถูกเรียกตัวติดทีมชาติชุดใหญ่ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แต่ยังไม่ได้ลงเล่น

***หมายเหตุ: คนที่สองจากซ้าย

Some fresh faces in the squad tonight. 😄#FULSOU pic.twitter.com/pZjLfV7UhP