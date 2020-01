อันดับ 127 จาก 132! เกปารั้งหางแถวนายด่านหนึบยุโรป

เกปา อาร์ริซาบาลาก้า ผู้รักษาประตูของเชลซี กลายเป็นหนึ่งในนายด่านที่มีผลงานแย่ที่สุดในยุโรป เมื่อดูจากเปอร์เซ็นต์การเซฟในฤดูกาลนี้

เกปาเป็นเจ้าของสถิตินายประตูที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลก หลังจากย้ายมาจาก แอธเลติก บิลเบา ด้วยค่าตัว 72 ล้านปอนด์ ในช่วงซัมเมอร์ปี 2018

55.4% — Kepa Arrizabalaga has the worst save percentage of any keeper in the Premier League.



127th — Out of 132 keepers from Europe's top seven leagues Kepa ranks 127th in save percentage.



