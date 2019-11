อดบู๊ปาร์ติซาน! โซลชาคอนเฟิร์มลินเดเลิฟเจ็บหลัง

โอเล กุนนาร์ โซลชา กุนซือแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ออกมายืนยันด้วยตัวเองว่า วิคเตอร์ ลินเดเลิฟ กองหลังคนสำคัญมีอาการบาดเจ็บ และไม่พร้อมลงเล่นกับปาร์ติซาน เบลเกรดคืนวันพฤหัสบดีนี้

แนวรับวัย 25 ปี ได้รับบาดเจ็บบริเวณหลังในเกมกับเชลซี ก่อนจะฝืนลงเล่นต่อในเกมถัดมากับบอร์นมัธ แต่ล่าสุดอาการกำเริบจนไม่ได้มาซ้อนร่วมกับทีมครั้งล่าสุด

"วิคเตอร์ (ลินเดเลิฟ) ไม่พร้อมลงเล่น" โซลชา กล่าวผ่าน MUTV

"หวังว่าเขาจะหายทันเกมสุดสัปดาห์นี้นะ แต่ผมไม่มั่นใจเท่าไหร่"

