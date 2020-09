อดบู๊บาเยิร์น! ดอร์ทมุนด์แถลงซานโชติดเชื้อทางเดินหายใจ

โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ แถลงยืนยัน จาดอน ซานโช และ โรมัน เบอร์กี้ ไม่ได้ร่วมเดินทางไปเล่นเกม เยอรมัน ซูเปอร์ คัพ กับ บาเยิร์น มิวนิค เพราะติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

ทีมเสือเหลืองยกพลขึ้นเครื่องบินลัดฟ้าสู่เมืองมิวนิคแล้ว แต่ปรากฎว่าไร้เงาของปีกทีมชาติอังกฤษและนายด่านชาวสวิส

อย่างไรก็ดี ดอร์ทมุนด์ชี้แจงว่าทั้งสองคนไม่ได้ไปกับทีม เพราะติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ขณะที่ผลตรวจโควิด-19ของทั้งคู่ออกมาเป็นลบ (ไม่มีเชื้อ)

ทั้งนี้ ทีมเสือเหลืองจะลงดวลกับทีมเสือใต้ ที่สนามอัลลิอันซ์ อารีนา ในคืนวันพุธนี้ เวลา 01.30 น. (ตามเวลาในประเทศไทย)

📝 Jadon Sancho and Roman Bürki will not fly to Munich as a result of respiratory infections.



Additionally, both players tested negatively for COVID-19 yesterday.