อดีตแข้งลิเวอร์พูลโดนโจรแทงระหว่างปล้นทรัพย์

อังเดร วิสด้อม อดีตเด็กปั้นลิเวอร์พูล ถูกโจรแทงบาดเจ็บ และต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา

อดีตแนวรับหงส์แดง ซึ่งปัจจุบันค้าแข้งอยู่กับดาร์บี้ เคาน์ตี้ ถูกโจรดักปล้นในระหว่างเดินทางไปหาครอบครัวในแถบ Toxeth หลังจากลงสนามในเกมที่เอาชนะเรดดิ้งไป 2-1 เมื่อวันเสาร์

ล่าสุดทางด้านทีมแกะเขาเหล็ก ยืนยันว่านักเตะได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว และต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล

"อังเดร วิสด้อม เป็นเหยื่อของการลอบทำร้ายและดักปล้น" แถลงการณ์ของสโมสรระบุ "เขาได้รับบาดเจ็บ และต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล"

Get well soon, Wis. 🖤 pic.twitter.com/fjszWBcOzQ