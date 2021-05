อดีตทีมบรูโน! 'สปอร์ติ้ง'คว้าแชมป์ลีกครั้งแรกในรอบ 19 ปี

สปอร์ติ้ง ลิสบอน ทีดังแห่งโปรตุเกส ผงาดคว้าแชมป์ พรีเมรา ลีกา ประจำฤดูกาล 2020-21 ไปครองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สปอร์ติ้ง โชว์ฟอร์มดีต่อเนื่องเมื่อเปิดบ้านเอาชนะ เบาวิสต้า 1-0 ในเกมลีกวันที่ 11 พฤษภาคม และทำให้พวกเขาผงาดคว้าแชมป์ฤดูกาลนี้ไปครองแน่นอนแล้วแม้จะเหลือการแข่งขันอีก 2 นัดก็ตาม และยังรักษาสถิติไร้พ่ายในฤดูกาลนี้เอาไว้ได้ นอกจากนี้ยังเสียเพียง 15 ประตูจากการลงแข่ง 32 นัดอีกด้วย

โดยนี่นับเป็นแชมป์ลีกครั้งแรกในรอบ 19 ปี ของสปอร์ติ้ง ลิสบอน และเป็นแชมป์ลีกสูงสุดครั้งที่ 19 ของสโมสร

