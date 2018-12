อดีตที่ขมขื่น! บาเยิร์นโชว์ภาพบล็อคทวิตเตอร์ UCL หลังโพสต์ประตูโซลชา

ทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของ บาเยิร์น มิวนิค โพสต์ภาพว่าพวกเขาได้ทำการบล็อคบัญชีของการแข่งขัน ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก หลังจากโพสต์วิดีโอประตูชัยของโอเล กุนนาร์ โซลชา ในรอบชิงชนะเลิศเมื่อปี 1999

ตำนานกองหน้าซูเปอร์ซับของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาคุมทีมปีศาจแดงเป็นการชั่วคราวต่อจาก โชเซ มูรินโญ ที่ถูกปลดจากตำแหน่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ทำให้ทางยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก โพสต์ประตูแห่งความทรงจำของอดีตดาวยิงรายนี้ลงในหน้าทวิตเตอร์ของตัวเอง

หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางด้านทีมเสือใต้ก็อัพทวิตเตอร์ของตัวเอง ด้วยข้อความว่า "อย่าถือเป็นเรื่องส่วนตัวเลยนะ @ChampionsLeague แต่เนื้อหาบางอย่างของนายในวันนี้ ทำให้เรานึกถึงแผลเก่าๆ" พร้อมภาพว่าพวกเขาได้บล็อคทางยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีกไปเรียบร้อยแล้ว

Don't take it personally @ChampionsLeague, but some of your content today is bringing back traumatic memories 😢 pic.twitter.com/nmsMfqglEJ — FC Bayern English (@FCBayernEN) December 19, 2018