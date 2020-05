อดีตดาวรุ่งโรมาเสียชีวิตในวัย 21 ปี

โจเซป บูอัสเซ เพอร์เฟคชัน อดีตดาวรุ่งของโรมา เสียชีวิตในวัย 21 ปี จากอาการหัวใจวาย

ดาวโรจน์ชาวแคเมอรูนถูกดึงมาร่วมทีมอะคาเดมีของจัลโลรอสซีในปี 2016 หลังจากทำผลงานเข้าตาสตาฟฟ์ในระหว่างร่วมทดสอบฝีเท้า

บูอัสเซไม่เคยลงเล่นในทีมชุดใหญ่ของหมาป่ากรุงโรม แต่เคยมีโอกาสลงซ้อมกับนักเตะรุ่นพี่อย่าง ฟรานเชสโก้ ต๊อตติ และ ดานิเอเล เด รอสซี หลายครั้ง

The club is desperately saddened to learn of the untimely death of former Primavera player, Joseph Bouasse Perfection.



The thoughts of everyone at #ASRoma are with all those closest to him. pic.twitter.com/Ipca8PnC3o