อีกหนึ่งสถิติ! ฟาติแข้งอายุน้อยสุดยิงเบิ้ลในลาลีกา

อันซู ฟาติ ปีกดาวรุ่งของ บาร์เซโลนา กลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยสุดที่สามารถยิงได้ 2 ประตูในเกมเดียวบนศึกลาลีกา ด้วยวัยเพียง 17 ปี กับ 94 วัน

แนวรุกชาวสเปนได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริง ก่อนโชว์ฟอร์มหรูยิงเบิ้ลช่วยทีมเฉือนชนะ เลบันเต้ 2-1 ในเกมลีกเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

โดยเขาได้ทำลายสถิติเดิมของ ฆวนมี ฆิเมเนซ ที่เคยทำไว้กับ เรอัล โซเซียดาด เมื่อปี 2010 ด้วยวัย 17 ปี กับ 115 วัน

- ผู้เล่นอายุน้อยสุดที่ยิงได้ 2 ประตูใน ลาลีกา (17 ปี 94 วัน)

- ผู้เล่นอายุน้อยสุดที่ทำ 1 ประตู 1 แอสซิสต์ ในลาลีก้าเกมเดียว (16 ปี 318 วัน)

- ผู้เล่นอายุน้อยสุดที่ทำประตูใน ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก (16 ปี 321 วัน)

- ผู้เล่นอายุน้อยสุดที่ทำประตูให้กับ บาร์เซโลนา (16 ปี 304 วัน)

- ผู้เล่นอายุน้อยสุดที่ทำประตูได้ใน คัมป์นู (16 ปี 318 วัน)

🖐 Records already set by @ANSUFATI ...



✅ Youngest brace in La Liga history



✅ Youngest 1 goal/1 assist game in La Liga history



✅ Youngest goal in Champions League history



✅ Youngest Barça goal in La Liga history



✅ Youngest goal in Camp Nou history