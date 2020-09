อิกวาอินพลาดจุดโทษนัดประเดิมMLS, โดนเย้ยจุดชนวนเดือด (มีคลิป)

กอนซาโล อิกวาอิน กองหน้าอาร์เจนตินา เจอฝันร้ายในการประเดิมสนามเมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ หลังพลาดจุดโทษก่อนต้นสังกัดเป็นฝ่ายแพ้ในเกมนี้

ดาวยิงอาร์เจนไตน์ ลงประเดิมสนามให้กับอินเตอร์ ไมอามี ในเกม MLS พบกับฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน โดนขณะที่ทีมตามหลัง 0-2 อิกวาอินมีโอกาสใส่สกอร์ตีตื้นให้กับทีม หลังได้จุดโทษนาที 75 แต่ทว่าเขายิงหลุดกรอบไปอย่างน่าเหลือเชื่อ

หลังจากยิงพลาด เขาถูกกองหลังของ ฟิลาเดลเฟีย กระโดดเข้ามาเยาะเย้ยทำให้เกิดการปะทะคารมกันอย่างดุเดือดก่อนผู้ตัดสินจะเข้ามายุติการโต้เถียงกัน จบเกม อินเตอร์ ไมอามี เป็นฝ่ายแพ้ไป 0-3

ทั้งนี้ อิกวาอิน พลาดจุดโทษ 4 ลูกหลังสุดที่เขาได้สังหารรวมทุกรายการ

Higuain horribly missed a penalty on his MLS debut 😳



But how's the celebrating in his face? 👎pic.twitter.com/OgNll3940L