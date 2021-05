หาไม่ได้จากทีมอื่น! ริโอทึ่งอัยยวัฒน์ฉลองแชมป์กับแข้งเลสเตอร์ (มีคลิป)

ริโอ เฟอร์ดินานด์ ตำนานกองหลัง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ชื่นชมสายสัมพันธ์ระหว่าง อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ ที่ลงมาร่วมฉลองแชมป์กับนักเตะ

ทัพจิ้งจอกสยามได้ประตูชัยจาก ยูริ ติเลอมันส์ ซัดลูกยิงไกลสุดสวยพาทีมเฉือนเอาชนะเชลซี 1-0 คว้าแชมป์เอฟเอ คัพสมัยแรกของสโมสรมาครอง โดยถือเป็นแชมป์ใบที่สองในยุคของตระกูล ศรีวัฒนประภา ต่อจากแชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อฤดูกาล 2015/16

โดยหลังเกม แคสเปอร์ ชไมเคิล ไปพา อัยยวัฒน์ มาร่วมสวมกอดแสดงความยินดีกับนักเตะ รวมทั้ง แบรนดอน ร็อดเจอร์ส กุนซือของทีม และร่วมชูถ้วยแชมป์ฉลองไปกับทีมอย่างอบอุ่น ซึ่ง ริโอ ชี้ว่าเรื่องราวแบบนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นกับทีมใหญ่ทีมอื่นแน่นอน

"ในเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของทีม, นักเตะ และแฟนบอล กำลังแตกร้าว การได้เห็นสิ่งที่เราได้เห็นที่นี่มันช่างคืนความสดชื่น" ริโอ เผยผ่าน BT Sports

"ผมไม่คิดว่าจะมีสโมสรไหนที่มีสายสัมพันธ์จากยอดสุดไปจนถึงล่างสุดไปมากกว่าที่เราได้เห็นจากสโมสรแห่งนี้อีกแล้ว"

"เหมือนที่เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน กล่าวไว้ ว่าคุณต้องการทุกคนในการชี้ไปในทิศทางที่เหมาะสมและสโมสรแห่งนี้มีทุกคนไม่ว่าทั้งเด็ก ทั้งผู้ชายและผู้หญิง"

"ผมไม่คิดว่าคุณจะได้เห็นเจ้าของทีมอื่นลงมาในสนามและเป็นที่รักเหมือนที่ชายคนนี้ถูกรักได้หรอกนะ การได้รับการโอบกอดแบบที่เขาได้รับ"

"พวกเขาหนุนหลังสโมสร พวกเขาหนุนหลังผู้จัดการทีม ยอมรับเถอะ นั่นคือความแตกต่าง"

"ผมคิดว่าเจ้าของทีมทั้งหลายสามารถเอาใจใส่จากเรื่องนี้ได้นะ"

