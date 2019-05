หายไม่ทัน! บาร์ซ่าคอนเฟิร์ม"สเตเก้น"ชวดนัดชิงโกปา

บาร์เซโลนา ทีมดังแห่ง ลาลีกา เผยข่าวร้ายให้แฟนบอลได้ทราบว่า มาร์ค-อันเดร แทร์ สเตเก้น ผู้รักษาประตูตัวเก่งจะชวดลงสนามในนัดชิงชนะเลิศ โกปา เดล เรย์ กับ บาเลนเซีย แน่นอนแล้ว

นายด่านชาวเยอรมันมีอาการบาดเจ็บที่เข่าขวาจนทำให้พลาดลงสนามใน 3 เกมสุดท้ายในลีก และแม้จะพยายามเรียกความฟิตกลับมาเต็มที่แต่ล่าสุดทางอาซูลกรานาก็ออกมายืนัยนแล้วว่าจะไม่สามารถใช้งานจอมหนึบรายนี้ได้ทันนัดชิงชนะเลิศบอลถ้วยรายการสุดท้ายของซีซั่น

[INJURY NEWS] FC Barcelona goalkeeper Marc-André ter Stegen still has discomfort in his right knee and will continue receiving treatment during the coming weeks and, thus, has been ruled out for the Saturday's Copa del Rey final. pic.twitter.com/HpqipPSSN4