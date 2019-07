ห้ามเข้าสนาม 3 ปี! แฟนหงส์โดนแบนเหตุผลักคนลงน้ำพุในบาร์เซโลนา

แอนโทนี มัลเลน แฟนบอลของลิเวอร์พูลที่เคยก่อเหตุจับคนขายเบียร์ทุ่มลงน้ำพุหน้าสนามคัมป์ นู ถูกศาลแพ่งของประเทศอังกฤษ ลงโทษแบนย้อนหลังเรียบร้อยแล้ว

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเกมรองรองชนะเลิศยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีกนัดแรกที่บาร์เซโลนาเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูล หนึ่งในแฟนบอลเดอะค็อปจัดการจับคนขายเบียร์บริเวณหน้าสนามทุ่มลงน้ำพุ ท่ามกลางเสียงเชียร์และเสียงหัวเราะของแฟนบอลรอบข้าง

และจากการสอบสวนเพิ่มเติมพบว่าแฟนบอลรายนี้เป็นคนเดียวกับที่ทำร้ายพนักงานรักษาความปลอดภัยของสนามแอนฟิลด์ในเกมพรีเมียร์ลีกนัดสุดท้ายกับวูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอร์เรอร์สอีกด้วย

โดยโทษแบนที่ทางเจ้าหน้าที่ประกาศมามี 3 ข้อ คือ

"1.ห้ามเข้าสนามฟุตบอลทุกสนามในสหราชอาณาจักรเป็นเวลา 3 ปี"

"2.ห้ามเข้าใกล้สนามแอนฟิลด์ในรัศมี 1 ไมล์ ก่อนและหลังทำการแข่งขัน 1 ชั่วโมง"

"3.ในวันที่ลิเวอร์พูลทำการแข่งขันเป็นทีมเยือนในเมืองใด ห้ามเขาเดินทางไปเมืองนั้นเด็ดขาด"

Here’s the “Liverpool fan” who tripped a Barcelona local into the fountain.



Vile behaviour and not what the club is about at all.



Think @LFC should attempt to take this further, he doesn’t represent our fan base.



pic.twitter.com/QZWLF5gRrl