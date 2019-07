ห้ามเข้าสนาม! เชลซีลงดาบแฟนบอลเหยียดผิวเกมดวลเรือใบ

เชลซี ออกแถลงการณ์ผ่านเว็บไซต์สโมสรว่าได้ทำการลงโทษแฟนบอลจำนวน 6 ราย จากกรณีเหยียดผิวในเกมที่พบกับ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคนปีก่อน โดยการสั่งห้ามเข้าสนามสแตมฟอร์ด บริดจ์

เหตุการณ์ในวันนั้น มีจังหวะหนึ่งในสนามที่กล้องจับภาพได้พอดีคือมีแฟนบอลกลุ่มหนึ่งตะโกนต่อว่า ราฮีม สเตอร์ลิง แนวรุกของทีมเยือนอย่างรุนแรง ทั้งถ้อยคำหยาบคายและเหยียดสีผิว

ล่าสุดทางสิงห์บลูได้ลงโทษแฟนบอลกลุ่มนั้นแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

Chelsea Football Club has issued sanctions against six people regarding their behaviour during our match against Manchester City at Stamford Bridge on 8 December 2018. https://t.co/I5RTndQ1CI