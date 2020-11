หามส่งโรงพยาบาล! นูโนอัพเดทอาการเจ็บ'ฮิเมเนซ'

นูโน เอสปิริโต้ เฮดโค้ช วูล์ฟแฮมตัน ออกมาอัพเดทอาการบาดเจ็บของ ราอูล ฮิเมเนซ กองหน้าตัวเก่งที่ปะทะกับ ดาวิด ลุยซ์ จนต้องเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ต้นเกม

ดาวยิงหมาป่า ขึ้นโขกบอลกับกองหลังไอ้ปืนใหญ่และศีรษะจะกระแทกกันจนน็อคกลางอากาศทั้งคู่ ทำให้แนวรับแซมบ้าศีรษะแตกแต่ยังเล่นต่อได้ ส่วนกองหน้าทีมเยือนเล่นต่อไม่ไหวต้องหามส่งโรงพยาบาล เกมหยุดไปราว 10 นาที

โดยหลังจบเกมกุนซือชาวโปรตุเกสได้ออกมาอัพเดทอาการบาดเจ็บของลูกทีมคนเก่งเพื่อให้แฟนบอลคลายกังวล "ราอูล ฮิเมเนซ กำลังเข้ารับการสแกนที่โรงพยาบาล เขามีสติ และไม่มีปัญหาเรื่องการทรงตัว" นูโน กล่าว

ขณะที่ผลการแข่งขันเป็น วูล์ฟส์ บุกมากำชัยเหนือ เดอะ กันเนอร์สถึงถิ่น 2-1 เป็นครั้งแรกในรอบ 41 ปี พร้อมเก็บ 3 แต้ม แข่ง 10 นัด มี 17 คะแนนขยับขึ้นไปอยู่อันดับ 6 ของตาราง

Raul's head injury is being assessed with a scan at a London hospital.



We will continue to update with more information as soon as we have it. pic.twitter.com/y2lowSYUxD