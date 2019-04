หาความจริง! เอฟเวอร์ตันตรวจคลิปฉาวพิคฟอร์ด

เอฟเวอร์ตัน แถลงยืนยัน พวกเขากำลังตรวจสอบคลิปวีดีโอที่ว่ากันว่าเป็น จอร์แดน พิคฟอร์ด ที่ถูกถ่ายขณะมีเรื่องมีราวหน้าไนท์คลับแห่งหนึ่งในเมืองซันเดอร์แลนด์

มือกาวทีมชาติอังกฤษเดินทางกลับไปพักผ่อนที่เมืองเกิด หลังจากช่วยทีมบุกพิชิตเวสต์แฮม 0-2 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา พร้อมควง เมแกน ดาวิสัน คู่หมั้นของเขา ออกไปย่ำราตรี

รายงานจาก Daily Mail ระบุว่า นายด่านวัย 25 ถูกแฟนบอลนิวคาสเซิลรายหนึ่งตะโกนหยันก่อน แต่เขาก็ยังยินดีที่จะถ่ายรูปกับแฟนบอลคนอื่นและแกล้งทำท่าวีไซน์ใส่คนที่ตะโกนว่าเขา

เหตุการณ์ทำท่าว่าจะไม่มีอะไรบานปลาย กระทั่งคณะเขากำลังเดินไปดื่มกันต่ออีกบาร์หนึ่ง เมื่อคู่หมั้นของเขาได้รับคำสาดเสียเทเสียบ้าง เจ้าตัวเลยฟิวส์ขาดพยายามสาวหมัดใส่คู่กรณีทันที แต่ยังดีที่คนรอบข้างช่วยกันห้ามไว้ได้ทัน

เหตุการณ์ดังกล่าวถูกบันทึกภาพและเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย ร้อนถึงท็อฟฟี่สีน้ำเงินต้องลงมาตรวจสอบทันที แน่นอนว่าเขาจะได้รับบทลงโทษตามมา ถ้าสโมสรพบว่าเขาทำผิดจริง

Jordan Pickford 'flipped' and started swinging punches after his fiancee was abused during night out in Sunderland https://t.co/hK8NIowVVG | @DominicKing_DM @CraigHope_DM pic.twitter.com/QEiVKt7uih