หัวเสีย! 'โซโบ'ชี้ ลิเวอร์พูล เล่นแบบนี้ไป คอนเฟอเรนซ์ ลีก ก็พอ

โดมินิค โซบอสซ์ไล กองกลางของ ลิเวอร์พูล หัวเสียกับผลงานของทีมในเกมเปิดบ้านเสมอ ท็อตแนม ฮ็อทสเปอร์ 1-1 ถึงขั้นบอกว่าไม่ควรได้ไปเล่นศึก ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ในฤดูกาลหน้า
หงส์แดง โดน ไก่เดือยทอง ที่ไม่ชนะใครมา 6 นัดติดต่อกัน บุกมาแบ่งแต้มได้สำเร็จ ทั้งที่เป็นฝ่ายขึ้นนำก่อน แต่มาโดน ริชาร์ลิซอน ตีเสมอในช่วงท้ายเกม ซึ่ง'โซโบ'ยอมรับว่าเป็นผลการแข่งขันที่น่าผิดหวัง และหากเป็นแบบนี้ต่อไปทีมอาจได้แค่ไปเล่นใน คอนเฟอเรนซ์ ลีก
"เราต้องตื่นได้แล้ว ถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไป ฤดูกาลหน้าเราคงดีใจที่ได้ไปเล่นในคอนเฟอเรนซ์ลีก" โซบอสซ์ไล
"ในครึ่งแรก เราเล่นได้ดีมาก เราควบคุมเกมได้ทั้งหมด พวกเขาสร้างโอกาสได้น้อยมาก"
"ครึ่งหลัง ผมไม่รู้สิ เราทำได้ไม่เหมือนครึ่งแรกเลย คำถามคือทำไม? เราจะมานั่งคุยกัน นี่เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุด เราต้องสามัคคีกัน"