หวั่นซ้ำรอย! แมนฯ ยูฯ กั้นรั้ว 10 ฟุตรับมือผู้ประท้วงเกมเลสเตอร์

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สร้างรั้วสูง 10 ฟุต ล้อมรอบสนามโอลด์ แทร็ฟฟอร์ด เพื่อเตรียมรับมือกลุ่มผู้ประท้วงในเกมพบเลสเตอร์ ซิตี้ และลิเวอร์พูล ในช่วงกลางสัปดาห์นี้

ก่อนหน้านี้ แฟนบอลปีศาจแดงจำนวนหนึ่งได้บุกเข้าไปถึงในสนามโอลด์ แทร็ฟฟอร์ด เพื่อประท้วงตระกูลเกลเซอร์ กรณีการตัดสินใจเข้าร่วมซูเปอร์ลีก จนทำให้เกมที่พบลิเวอร์พูล ต้องเลื่อนมาแข่งกันในวันพฤหัสบดีนี้ รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บถึง 6 รายด้วยกัน

ล่าสุด ทางด้านสโมสรแมนฯ ยูฯ ได้ทำการเสริมความปลอดภัยเพื่อรับมือกลุ่มผู้ประท้วงก่อนเกมพบเลสเตอร์ ซิตี้ ในวันอังคารนี้ โดยสร้างกำแพงสูงถึง 10 ฟุต เพื่อป้องกันไม่ให้มีแฟนบอลบุกเข้าไปเหมือนเมื่อ 9 วันก่อน

ทั้งนี้ ทางสโมสรไม่ได้อยากจะใช้มาตรการที่เข้มข้นอย่างที่เป็นอยู่ แต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทำให้พวกเขารู้สึกว่าไม่มีทางเลือกอื่น ที่จะป้องกันไม่ให้แฟนบอลบุกเข้าไปถึงภายในสนามจนถูกเลื่อนแข่งอีกครั้ง

Glazers under pressure & having to spend money on barricades at Old Trafford before tommorrow's game vs Leicester #MUFC pic.twitter.com/3wZvydC0oV