หวดเต็มข้อ ล่อเต็มแข้ง! บาโลเตลลีเผยต๊อตติไม่เคยขอโทษ

มาริโอ บาโลเตลลี กองหน้าจอมเกรียนของเบรสชา เผย ฟรานเชสโก้ ต๊อตติ ไม่เคยเอ่ยคำขอโทษต่อเขา หลังเจตนาวิ่งเข้ามาเตะในเกม โคปปา อิตาเลีย รอบชิงชนะเลิศ ในฤดูกาล 2009-10

ทีมงูใหญ่เป็นฝ่ายเฉือนโรมา 1-0 คว้าแชมป์บอลถ้วยอิตาลีไปครอง แต่เกมนั้นกลับถูกบดบังด้วยจังหวะเล่นคนของต๊อตติ ซึ่งถูกผู้ตัดสินชูใบแดงไล่ออกจากสนามไปตามระเบียบ

"ถ้าผมมีปัญหากับเขา ผมจะพูดแน่นอน" บาโลเตลลี กล่าวผ่านไลฟ์อินสตาแกรม

"ตอนนั้นผมไม่ได้มีปัญหากับเขา เขาจงใจทำร้าย เขาได้รับใบแดง ผมจะพูดอะไรกับเขาได้อีก? เขายอมรับผลของการกระทำในเกมนี้"

Francesco Totti admits his kick on Mario Balotelli was ‘horrible’ but insists ‘it was building up for years’ as ‘he insulted me’ https://t.co/9NpIVqB31S #ASRoma #FCIM pic.twitter.com/zBdmlywGuZ