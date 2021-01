หวิดวางมวย! สื่อเลี่ยนถอดคำพูด'ลูกากู-ซลาตัน'ปะทะคารมเดือด

อดีตเพื่อนร่วมทีมปีศาจแดงปะทะคารมกันดุเดือดช่วงท้ายครึ่งแรกของศึกมิลานดาร์บี้

ซลาตัน อิบราฮิโมวิช และ โรเมอู ลูกากู สองกองหน้าตัวเก่งของ เอซี มิลาน และ อินเตอร์ มิลาน ปะทะคารมกันดุเดือดจนเกือบมีเรื่อง ในช่วงท้ายครึ่งแรกของศึกมิลาน ดาร์บี้

ทัพงูใหญ่ เอาชนะ ปีศาจแดงดำ ไปแบบสุดมัน 2-1 ในศึกโคปปา อิตาเลีย รอบก่อนรองชนะเลิศ ซึ่งมีประเด็นน่าสนใจเกิดขึ้นในช่วงท้ายครึ่งแรกเมื่อหัวหอกตัวเก่งของทั้งสองทีมมีปากเสียงกันอย่างดุเดือด จนผู้ตัดสินต้องแจกใบเหลืองให้ทั้งคู่เพื่อสงบสติอารมณ์

Tuttomercato สื่อดังของอิตาลีถอดคำพูดของทั้งสองคนไว้ดังนี้ โดย 'อิบรา' เปิดฉากฉะใส่ก่อนว่า "Go do your voodoo s***, you little donkey,” ซึ่งคำว่า voodoo หมายถึงพิธีทางศาสนาของคนผิวสี ขณะที่ little donkey คือคำด่าที่แปล่ว่า 'ไอ้โง่'

ทีมเพิ่มเติม

หลังโดนดูถูก ลูกากู จึงสวนกลับไปว่า "F*** you and your wife, you want to speak about my mother?” ซึ่งทำเอา อิบราฮิโมวิช หัวร้อนเช่นกัน

อ่านบทความต่อด้านล่าง

จากจังหวะนี้ทำให้ทั้งสองคนโดนใบเหลืองคนละใบ ก่อนที่ดาวยิงชาวสวีเดนจะมาโดนใบเหลืองที่สองเป็นใบแดงในช่วงครึ่งหลัง จากการไปทำฟาล์วหนักใส่ อเล็กซานเดอร์ โคลารอฟ

ทั้งนี้ อิบราฮิโมวิช และ ลูกากู เคยเป็นเพื่อนร่วมทีมกันที่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ช่วงฤดูกาล 2017-18 ซึ่งหัวหอกชาว เบลเยียม เคยออกมาชื่นชม ดาวยิงสวิดิชว่าเป็นหนึ่งในแบบอย่างที่ดีของเขา