หวังติดทีมชาติอีกครั้ง! ภานุพงศ์ปลื้มประเดิมสกอร์แรกช้างศึก

มิดฟิลด์จากทัพฉลามชล รู้สึกดีใจที่ประเดิมสกอร์แรกในนามทีมชาติชุดใหญ่ พร้อมตั้งเป้ากลับมาติดทีมชาติอีกครั้งในอนาคต

ภานุพงศ์ พลซา มิดฟิลด์ทีมชาติไทย รู้สึกดีใจที่ประเดิมยิงประตูแรกในนามทีมชาติได้สำเร็จ พร้อมตั้งเป้าพัฒนาฝีเท้ากลับมาติดทัพช้างศึกอีกครั้งในอนาคต

ดาวเตะวัย 26 ปี ได้รับโอกาสจาก อากิระ นิชิโนะ กุนซือทีมชาติไทย ส่งลงสนามเป็นตัวจริงในเกมอุ่นเครื่องนัดพิเศษ "THE WARRIORS ARE HERE" ที่เสมอกับ ไทยลีก ออล สตาร์ 2-2 ซึ่ง ภานุพงศ์ พลซา ยิงประตูที่สองให้กับทีม ถือเป็นประตูแรกในนามทีมชาติอีกด้วย

"ดีใจที่ทำประตูได้ แต่ยังมีหลายอย่างที่ต้องปรับครับ" ภานุพงศ์ กล่าวเริ่ม

"เรื่องที่ต้องเน้นคือความเข้าใจกับเพื่อนร่วมทีม บางจังหวะมันยังไม่ดี ผมคิดว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่านี้"

"นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องการจบสกอร์ ผมคิดว่าเมื่อมีโอกาสทำประตูมันต้องเด็ดขาดครับ"

"จริงๆ ภูมิใจมากที่ได้ติดทีมชาติ แถมทำประตูได้ด้วย ถึงมันไม่ใช่เกมอย่างเป็นทางการ แต่ดีใจที่ได้มาฝึกซ้อมกับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในทีม"

"เป้าหมายต่อไปอยากรักษาผลงานระดับสโมสรให้ดี เพื่อกลับมาติดทีมชาติไทยให้ได้ในอนาคตครับ" ดาวเตะทัพฉลามชล ทิ้งท้าย

สำหรับ ทีมชาติไทย มีโปรแกรมแข่งขันในศึกฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย อีก 3 นัด พบ อินโดนีเซีย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ มาเลเซีย ซึ่งจะเริ่มแข่งขันในเดือนมีนาคม 2564 และลงแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน ในปี 2564 เช่นเดียวกัน