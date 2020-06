โมฮัมเหม็ด ซาลาห์ แนวรุกตัวเก่งของ ลิเวอร์พูล โชว์ป๋าควักเงินจ่ายค่าน้ำมันให้แฟนบอลที่บังเอิญไปเจอกับเขาทั้งสถานีปั้มน้ำมัน

ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกำลังจะกลับมาลงสนามอีกครั้งในช่วงสัปดาห์หน้า โดยทัพหงส์แดงมีโปรแกรมลงสนามเกมเมอร์ซีย์ไซด์ ดาร์บี้กับเอฟเวอร์ตันในวันอาทิตย์ที่ 21 โดยพวกเขาต้องการอีกอย่างน้อย 6 คะแนนเพื่อคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกของสโมสร

ซึ่งขณะที่บรรดาสโมสรในพรีเมียร์ลีกได้กลับมาซ้อมเต็มรูปแบบกันมาสักระยะหนึ่งแล้ว โดยมีแฟนบอลโพสต์ข้อความในทวิตเตอร์เป็นรูปของ ซาลาห์ ในเครื่องแบบชุดซ้อมของทัพหงส์แดง ที่เข้ามาเติมน้ำมันที่ปั้มในเมือง เซนต์บิวรี และเจ้าตัวได้ควักเงินจ่ายค่าน้ำมันให้กับแฟนบอลทุกคนที่อยู่ในปั้มตอนนั้น

Mo Salah just casually paying for everyone’s petrol at Sainsbury’s, Old Swan, in a full @LFC training kit too 😁 pic.twitter.com/eNVb0kzZNH