หลายคนเรียกผิด! มูรินโญสอนอ่านชื่อตัวเอง (มีคลิป)

โชเซ มูรินโญ นายใหญ่ของสเปอร์ส ยอมรับ เขาไม่สบอารมณ์ที่หลายคนเรียกชื่อของเขาผิดว่า 'โฮเซ' เพราะมันต้องออกเสียงว่า 'โจเซ'

เดอะ สเปเชียล วัน เปิดเผยเรื่องนี้ผ่าน 'All or Nothing' ภาพยนตร์สารคดีของไก่เดือยทอง ที่จะออกฉายทาง Amazon Prime

Amazon Prime ได้นำฉากดังกล่าวออกมาฉายเป็นทีเซอร์ ก่อนจะมีกำหนดออกฉายจริงในฤดูใบไม้ร่วงนี้

"Everybody says my name wrong"



