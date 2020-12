หล่อ! ลอฟเรนเปิดโรงแรมรับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว

ปราการหลังเซนิตยื่นมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในบ้านเกิด ด้วยการเปิดโรงแรมของตัวเองเป็นที่พักพิงเป็นการชั่วคราว

เดยัน ลอฟเรน กองหลังจอมเก๋าของ เซนิต เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก เปิดโรงแรมของตัวเองเป็นที่พักพิงให้กับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในโครเอเชีย

วานนี้ เมืองเปตรินยา ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงซาเกร็บไปทางตะวันออกเฉียงใต้ 45 กิโลเมตร เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริคเตอร์ ทำให้อาคารบ้านเรือนหลายแห่งได้รับความเสียหาย อีกทั้งยังเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 1 คน และผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 20 คน

ดังนั้นอดีตกองหลังลิเวอร์พูลจึงยื่นมือเข้าช่วยเพื่อนร่วมชาติที่เดือดร้อนทันที โดยประกาศผ่านอินสตาแกรมว่า "ถึงชาวเมืองเปตรินยา ผมจะเปิดห้องโรงแรมที่โนวัลยารับ 16 ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด"

"ถ้าคุณต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกอะไร โปรดติดต่อทีมของผมทาง @joelhotel.com หรือ Whatsapp 0996769971 พร้อมแจ้งรายละเอียดเข้ามา เพื่อประโยชน์ของครอบครัวและเด็ก ๆ"

